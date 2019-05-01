Память — это стог, а в стогу — игла

Стихи

Кабанов Александр Михайлович — украинский поэт, пишущий на русском языке. Родился в Херсоне в 1968 году. Окончил в 1992 году факультет журналистики Киевского Государственного Университета им.Т.Г.Шевченко. Главный редактор украинского журнала о современной культуре «ШО». Автор 14 книг стихотворений и многочисленных публикаций в журнальной и газетной периодике. Стихи переведены на украинский, английский, немецкий, сербский и др. языки. Лауреат «Русской премии», Международной Волошинской премии, специальной премии «Московский счёт», Международной литературной премии имени Великого князя Юрия Долгорукого и др. Живет в Киеве.

История одной улицы

Сгущалось новое, тревожное,

чужое время страшных дел,

я шёл к себе и ел морожное —

на палочке, как в детстве ел.

Катилось солнце по наклонности

и с сединой на парике,

я вспоминал свои влюблённости —

и палочку сжимал в руке.

В провинциальной жизни киевской,

ещё не зная о вожде,

спешил — по малой, по владимирской,

а время — по большой нужде.

Уже сентябрь в садах столы пинал

и стулья в кабаках месил,

и в печень ранили столыпина,

а он — пощады не просил.

У братьев, у маковских в клинике,

он, умирая, видел сны,

в которых плакали дружинники,

отчизны верные сыны.

В которых — из могилы жмурится —

соломенный, огромный кот,

и очень скоро, эта улица —

его фамилию возьмёт.

Люблю тебя — смешную, дерзкую.

Гляди, смирив постельный зуд:

как в лавру киево-печерскую

столыпина в гробу везут.

И сквозь клаксон — копыта цокали,

когда бесшумно, над толпой —

рождалось облако из брокколи,

как взрыв с каёмкой голубой.

Плыл гроб, украшенный виньетками,

вдоль человеческих траншей —

на лошадях, покрытых сетками,

с султанами промеж ушей.

Прощай, министр, всё разрулится,

всех вытерпят черновики,

и будут жить со мной на улице —

нацисты и большевики,

разведчик с польским переводчиком,

в чужом шкафу — родной скелет,

в.чкалов — был советским лётчиком,

олесь гончар — большой поэт.

Теперь — вблизи, внутри, не издали,

я чту капитализма быт:

пускай — табличку скоммуниздили —

п. а. столыпин — не забыт.

Его, совсем мертвецки пьяного,

я встретил, кажется, вчера:

он шёл по улице кабанова —

кудесника и гончара.

* * *

Кто засчитает трудодни певцу и алкашу,

и я, отдельно от родни, риторикой грешу:

какое счастье быть одним, советовать во тьму —

как жить, не напиваясь в дым, народу моему.

А мой народ — весов стрелец и на дуде игрец,

Он — подлинник, а не подлец, ну, не совсем подлец,

он верит в бога, в порнохаб, но это — мой народ,

он вечный раб, но этот раб — за родину умрёт.

Спят престарелые дома, и припекает май,

я, вместо вас, сошёл с ума и сел в пустой трамвай,

вокруг — сплошная красота и прочая страна,

и сквозь улыбку, изо рта — ещё течёт слюна.

Он раб, а я — его вассал, я вместе с ним раз пять —

то погибал, то воскресал, то отходил поссать,

бетховена девятый вал читал на весь вокзал,

то пуповину пришивал, то снова отрезал.

Я лучший в мире сумасброд, но вовсе не дурной,

пусть мой — раздвоенный народ — смеётся надо мной,

пусть он изведает труда, познает толк в вине,

и в час исхода, навсегда, забудет обо мне.

* * *

Её охраняют бобры на цепи, шакал и гиена,

она умоляет: любимый, не спи, охрана — отмена,

и новые ветви сплетаются в щит, где старая рана,

родная, не бойся, любимый не спит, отмена — охрана.

Послушай последнюю русскую речь в садах лицедейства,

а что ещё можно поэту извлечь в ответ на злодейства:

вот эти остатки живого ума в квадрате и ромбе,

родная, не сплю — надвигается тьма упоротых зомби.

Они победили себя на войне и в телеэкране,

они поимели себя при луне и в морге, и в бане,

обычные люди воды и огня, и жертвы заклятья:

не рвите на части, не ешьте меня, о сёстры и братья.

Когда лжесвидетели гонят пургу — нужна гигиена,

пускай предают и уходят к врагу — шакал и гиена,

пусть белки спасают чужие миры и сны пионеров,

а с нами всегда остаются бобры приличных размеров.

Ты — дерево жизни и правды моей — листва, древесина,

ты — суффикс, который важнее корней, приставка для сына,

когда я опять никогда не умру светло и нетленно,

я знаю, ты скажешь святому петру: охрана — отмена.

* * *

Я жил за лесом, прямо за посадкой:

крошилось небо, словно школьный мел,

и о любви мучительной и сладкой

мне блок — читал, а магомаев — пел.

Я посылал онегина к татьяне,

пил солнцедар с героями труда,

и очень жаль, что инопланетяне

меня не похищали никогда.

Для службы и для опытов негоден,

и по национальности — дебил,

но заграничный громовержец один,

вернее — зевс меня благословил.

А чем ещё заняться ахиллесу

в элладе леонида ильича:

писать стихи, ещё — ходить по лесу

в кальсонах, без щита и без меча.

Спасти от комсомолки пионера,

встречая утро фабрики заря,

в обед — купить собаку для Гомера —

ротвейлера, бойца, поводыря.

Я сыт по горло от чужого горя,

оно — повсюду, пряник или кнут,

мне, до зарезу, не хватает моря —

с такою рифмой в вечность не возьмут.

Потомок мой, пусть время бьёт по нервам

и ты читаешь эту ерунду —

субботним маем, ровно в двадцать первом

двухтысячно-особенном году.

Я вижу — ты сидишь в лесопосадке,

на самом крае киевской руси,

все девушки на свете — кисло-сладки,

не веришь, у прабабушки спроси.

* * *

Как правильно: вечеря или вечеря —

не важно теперь, старина,

отныне, огромная эта потеря —

всегда обретенью равна.

Господь приглашает тебя на разлуку,

небесный цветёт абрикос,

коты и собаки — по левую руку,

по правую руку — Христос.

Пускай на краю золотого тумана

видна половина стола,

другая — во тьму воплощённая рана —

обитель древесного зла.

Господь приглашает на адскую муку —

не бойся, товарищ матрос:

семь брошенных женщин — по левую руку,

по правую руку — Христос.

О дальних глубинах мечтают вибратор,

сосиска, банан, огурец,

по левую руку — ночной авиатор,

по правую — сын и отец.

Цветёт абрикос, осыпаясь, как слива,

Господь остаётся один:

единственный практик теории взрыва,

всесильный поэт, господин.

И я постигаю святую науку,

как все пролетарии как:

бутылка и рюмка — по левую руку,

по правую — крепкий табак.

Бывает, о женщине вспомню случайно,

её лошадиной красе,

и всё же, дельфины — великая тайна,

но знают об этом не все.

* * *

Сделаю работу над ошибкой:

я и к этой женщине привык,

осторожно, как футляр со скрипкой —

занесу ошибку в черновик.

Это не блокнот с телячьей кожей,

с шелестом обрезанных страниц,

это — дом трёхкомнатный с прихожей,

почерневший от зверей и птиц.

Так заносят веру и проклятье,

на руках, и садят на кровать —

белую ошибку в красном платье —

чёрными губами целовать.

То вдохнёт, то выдохнет лагуна —

за просторным, арочным окном:

сны и мифы николая куна

грузят чьи-то слуги на паром.

Много их: худых, вспотевших, смуглых,

поражённых господом в правах,

в нимбах из аквариумов круглых —

на еврейско-русских головах.

Мы с тобою, как изъян с изъянкой —

ляжем в нашем доме при свече,

нам приснится пушкин с обезьянкой

на кристально-угольном плече,

лошадь проживальского в тумане

и переживальского в огне,

две монетки, две, прости, two money —

в старомодном, ветхом шушуне.

* * *

Степь да степь пошагово к нам пришла,

прискакала осень верхом на клёнах,

память — это стог, а в стогу — игла,

а в игле — внезапная смерть влюблённых.

Ей бы шить/колоть саван для врага

и впотьмах не спутать джинсу с вельветом,

если память — стог, значит все стога —

знают, что мы делали этим летом.

Этим летом делали мы детей,

был покос овса, васильков, люцерны,

и сошли с насекомых своих путей —

бронепоезд-жук, а за ним цистерны

жирных гусениц, бабочка утекла,

саранча взломала депозитарий,

нас с тобою проткнула одна игла,

нас с тобою собрали в один гербарий.

В эпицентре зла, посреди равнин,

комбикорм обменивая на силос,

мы детей рожали — один в один:

дофига читателей получилось.

* * *

Пусть будет революция, пускай умрут враги,

а ты — читай конфуция, не засирай мозги,

пусть на дворе — инфляция, горит родной сарай,

а ты — читай горация, мозги не засирай.

Опять цветёт акация, что скажете, княжна, —

скажу: нужна локация, логистика нужна,

жить в самом сердце киева и ездить в куршевель,

не слышать пульвердиева хтоническую дрель.

И возлежать на лоджии, укутавшись в халат,

взирать на мир, как борджиа — на греческий салат,

где ливнем заштрихованный, вдруг пересох бювет,

и зимний свет шипованный — менять на летний свет.

Скрестить вдову невинную и винную лозу,

курить сигару длинную, покуда там, внизу:

в варшаву, через винницу, нащупывая путь:

кириллица — латиницу пытается нагнуть.

А ты — читай буколики и будь всегда готов,

покуда спят католики — любители котов,

и бедные, бесправные рассеивают мрак —

народы православные —любители собак.

Отседова до седова, о том, что мир жесток—

грохочет мироедова отбойный молоток,

ведущий ждёт ведомого, и в поисках врага —

последний сын дурдомова пускается в бега.

Под медленное ржание, при помощи рожна,

на наше содержание — я деньги взял, княжна,

ведь титульная нация разграбила казну,

зачем нужна акация в гражданскую войну.

Мелькают обмельчавшие, пустые господа,

а ранее кричавшие — уснули навсегда,

лежат слова напрасные в тени броневика,

теперь над ними красные, сплошные облака.